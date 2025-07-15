Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

15.07.2025 10:52
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin iradesine, ülkenin geleceğine, demokrasiye, bağımsızlığa, ay yıldızlı al bayrağa, birlik ve beraberliğe kasteden FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum. Milli birlik ve demokratik ortam içinde iç cephemizi güçlendirmeye, 15 Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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