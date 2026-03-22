Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."