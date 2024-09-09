Tunceli'de Zırhlı Araç Kazası: 4 Şehit

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 jandarma uzman çavuş ile 1 jandarma uzman onbaşı için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

" Tunceli Ovacık'ta görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."