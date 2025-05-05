Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Uzman Çavuş Özen için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."