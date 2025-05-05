Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Önder Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Uzman Çavuş Özen için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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