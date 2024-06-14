Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerinin düşmeye devam ettiğini ve Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerini belirtti. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlarla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor.

14.06.2024 13:30
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Merkez Bankası, Sosyal Medya, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz - Son Dakika

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