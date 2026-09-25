Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Fırat Üniversitesi Yeni Hastane Binası Temel Atma Töreni'nde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem sağlık endüstrilerini daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Savunma sanayinde nasıl bir devrim yaptıysak, kamu alım gücünü kullanarak çok önemli bir ilerleme sağladıysak, sağlık endüstrilerinde, ilaç ve tıbbi cihazlarda da bu gelişmeleri sağlamaya kararlıyız. Belli adımlar attık, daha ileri adımlar da atacağız." dedi.

Yılmaz, il programı kapsamında, Fırat Üniversitesi Yeni Hastane Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, bugün 1521 hastanenin hizmet verdiğini, nitelikli yatak sayısının 184 bine, yoğun bakım yatak sayısının ise 48 bine ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtıklarını, 13'ünün de devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "İnşallah onlar da hizmete girdiğinde 40 sayısını bulacağız. 41 kere maşallah diyoruz bu hastanelerimize. Bunlardan biri de Elazığ Şehir Hastanemiz. İyi ki böyle bir hastanemiz var. Depremle birlikte bu hastanelerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Yılmaz, sağlık sisteminin sadece vatandaşlara şifa dağıtmakla kalmadığına, ülkeye milyarlarca dolar gelir kazandırır hale geldiğine dikkati çekerek, "İnşallah önümüzdeki dönem sağlık endüstrilerini de daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Savunma sanayinde nasıl bir devrim yaptıysak, kamu alım gücünü kullanarak çok önemli bir ilerleme sağladıysak, sağlık endüstrilerinde, ilaç ve tıbbi cihazlarda da bu gelişmeleri sağlamaya kararlıyız. Belli adımlar attık, daha ileri adımlar da atacağız." ifadelerini kullandı.

"Üniversite hastanelerimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımayı hedefliyoruz"

Fırat Üniversitesinin mühendislik, tıp ve birçok alanda önemli bir mesafe aldığını, sadece bölgede veya ulusal düzeyde değil, sınırları aşan bir şekilde bir etkinlik ortaya koyabilecek bir üniversite konumuna geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Temelini attığımız hastane tamamlanıp hizmete açıldığında, üniversitemizin araştırma gücü ileri sağlık hizmetiyle buluşmuş olacak. Üniversite hastanelerinin biliyorsunuz farklı işlevleri var. Bir tanesi sağlık hizmeti vermek, bir diğeri sağlıkta eğitim vermek, yeni doktorlar, sağlık personeli yetiştirmek. Bir diğeri de araştırma yapmak, sağlıkta yenilikler üretmek, yeni birtakım fikirler geliştirmek. Dolayısıyla üniversite hastanelerimize farklı bir gözle bakıyoruz. Sağlık sisteminde vatandaşımızın hizmet taleplerinin yüzde 95'ini devlet hastanelerimiz, özel hastanelerimiz karşılıyor. Az bir kısmını, aslında Türkiye geneline bakarsanız üniversite hastanelerimiz karşılıyor. Üniversite hastanelerinin stratejik değeri farklı. Burada yeni doktorlar yetişiyor, araştırmalar yapılıyor. Dolayısıyla son dönemlerde YÖK Başkanlığımız, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğimiz, Maliye Bakanlığımız, bütün kurumlarımızla bir çalışma yaptık, 'üniversite hastanelerimizi nasıl daha güçlendiririz' diye. Orada yeni bir yönetim yapısı, bir komite oluşturacağız. YÖK bünyesi içinde bu üniversitelerimizin farklı ihtiyaçlarına, çok daha etkili bir şekilde cevap verecek bir mekanizmayı da kurguluyoruz. Üniversite hastanelerimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımayı hedefliyoruz."

Yılmaz, yeni hastanenin özellikle ileri tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlar konusunda kıymetli olduğunu belirterek, "Erişkinler, çocuklar ve yenidoğanlar için öngörülen 155 yoğun bakım yatağı, ağır hastalara müdahale imkanımızı büyütmüş olacak. Kalp ve damar hastalıklarında ameliyathane, anjiyografi ve yoğun bakımın birbirine yakın düzenlenmesiyle hayati müdahalelerde zaman kaybı azalmış olacak. Kanser tedavisi gören hastalarımız için tanı, kemoterapi ve radyasyon onkolojisi hizmetleri aynı hastanede planlandı. Dolayısıyla bu hastane yeni nesil bir hastane. İç yapısıyla, planlamasıyla daha nitelikli, daha verimli çalışacak bir hastane. Organ ve doku nakliyle akut inme tedavisine yönelik birimler de ileri uzmanlık gerektiren hizmetleri güçlendirmiş olacak." bilgisini paylaştı.

800 yataklı hastanede genel hasta odalarının tamamının tek kişilik olarak tasarlandığını aktaran Yılmaz, bu düzenin hem mahremiyeti koruyacağını hem de enfeksiyon kontrolünü güçlendireceğini söyledi.

Yılmaz, AK Parti iktidara geldiğinde tüm yatırımların ortalama tamamlanma süresinin 10 yılın üstünde olduğunu, bunu 3-4 yıla kadar düşürdüklerini dile getirerek, yeni hastanenin 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerinin butona basmasıyla ilk harç dökülerek, temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Erol Keleş, Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yer aldı.