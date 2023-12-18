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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlgili kurumlar çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlgili kurumlar çalışmaları sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ilgili kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlgili kurumlar çalışmaları sürdürüyor
18.12.2023 - 00:57,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Marmara Denizi, Çınarcık, Yalova, Son Dakika

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