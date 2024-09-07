Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili açıklama yaptı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.