Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

15.04.2026 15:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile Türkiye'nin dost, kardeş ve stratejik düzeyde ilişkileri olduğunu belirterek, "Bölgemizdeki, dünyadaki gelişmeler birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmemizi gerektiriyor." dedi.

Kazakistan'ın başkent Astana'da resmi temaslarda bulunan Yılmaz, ziyaretini basın mensuplarına değerlendirdi.

Yılmaz, ziyaret kapsamında Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile görüştüğünü, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Heyetlerarası 14. Dönem Toplantısını gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Kazakistan'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmelerin oldukça faydalı geçtiğini belirten Yılmaz, "İki gündür buradayım. Çok yoğun ve çok verimli bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yılmaz, KEK Toplantısı sonucunda iki ülke arasında 67 maddelik yeni bir eylem planı imzaladıklarını, böylece ikili işbirliğinde yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, "Kazakistan ile Türkiye hem dost ve kardeş hem de stratejik düzeyde ilişkileri olan iki ülke. Bölgemizdeki, dünyadaki gelişmeler birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmemizi gerektiriyor. Daha yakın çalışmamızı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, özellikle bu kapsamda ulaştırma ve lojistik, enerji ve ticaret alanlarındaki işbirliğini önemsediklerine işaret ederek, "Bunun Hazar Denizi geçişli gemilerinin sayısının artırılmasından gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına kadar birçok boyutu var. Orta Koridor dediğimiz koridorun Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerin katkılarıyla güçlendirilmesi ve Kazak petrolünün dünyaya açılmasında Azerbaycan ve Türkiye'nin daha etkili olması yönünde bir gündemimiz var." dedi.

Geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmak. Bunu da ürün çeşitlendirmesiyle, daha fazla yatırımla gerçekleştireceğiz. Yatırımlarda da iyi bir noktadayız. 5 binin üzerinde şirketimiz Türkiye'den Kazakistan'a yatırım yapmış durumda ve 6 milyar dolara yaklaşan bir hacim söz konusu. Kazakistan'dan da Türkiye'ye aynı şekilde 2 milyar doları aşkın bir yatırım, 1000'e yakın firma var. Bunların sayısını ne kadar artırırsak ticaretimizi de o kadar geliştirmiş oluruz. Dolayısıyla her iki ülke olarak bu yatırım çağrısını yineliyoruz."

Yılmaz, görüşmelerde ayrıca eğitim, kültür alanlarındaki işbirliği konularının da masaya yatırıldığını belirterek, Kazakistan ile kültürel işbirliğini daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti.

Kazakistan'a geniş bir heyetle geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayısta Kazakistan'a gelmeyi planladığını aktaran Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in de Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye geleceğini dile getirdi.

Yılmaz, "Tüm düzeylerde ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

