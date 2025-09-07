Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz - Son Dakika
Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz

Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP\'yi yarın açıklıyoruz
07.09.2025 13:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik politikalarda 3 yıllık yol haritasını şekillendiren Orta Vadeli Programı yarın saat 09.00'da açıklayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hakkında resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, ekonomik politikalarda 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklayacaklarını duyurdu.

"YARIN OVP'Yİ AÇIKLIYORUZ"

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Yarın sabah 9:00'da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz.

"MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİMİZİ GÜNCELLİYORUZ"

Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.

Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz

Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA HAK ETTİĞİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

OVP NEDİR?

Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'de ekonomi yönetiminin 3 yıllık hedef ve politikalarını ortaya koyan resmi bir yol haritasıdır. Her yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. Programda büyüme, enflasyon, işsizlik, bütçe dengesi gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin öngörüler yer alır ve kamu yatırımları ile mali politikaların yönü belirlenir. Böylece hem piyasalara hem de yatırımcılara ekonomi politikalarının istikrarı ve öncelikleri hakkında öngörü sunulur.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz - Son Dakika

SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz - Son Dakika
