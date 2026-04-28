Yılmaz: Türkiye, yatırım için istikrarlı ve güçlü bir merkez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez' basın toplantısında konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin istikrarını koruduğunu ve çatışmalardan uzak durduğunu belirterek, 'Bir taraftan savunma kapasitesini artırırken diğer taraftan barışı ve diplomasiyi destekliyor, uzun vadeli yatırım yapılabilecek bir ülke olarak profilini yükseltiyor' dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcıları ayırt etmediğini, emek yoğun sektörlerde destek programları olduğunu söyledi. Enflasyon düştüğünde yatırımın önünün açılacağını ifade etti. Ayrıca, Orta Vadeli Program'ın tahmin edilebilir olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde barış ve diplomasiyi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.