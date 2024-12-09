Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan helikopter kazasında şehit olanlar için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabındaki mesajında, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerin şehit olduğu haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Şehit kahramanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Altun, mesajında, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.