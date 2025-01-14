Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında iş birliği, dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı. El-Ömer, Altun'u Suriye'ye davet etti.

14.01.2025 17:55
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında iş birliği, dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı. El-Ömer, Altun'u Suriye'ye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakan el-Ömer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında iş birliği, dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı. İletişim Başkanı Altun, medya ve iletişim alanının bu süreçte önemine işaret ederek, Suriye halkının gerçek görüşlerini uluslararası kamuoyuna doğru şekilde aktarmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Kara propaganda, dezenformasyon ve sistematik yalanlara karşı güçlü şekilde hareket etmenin de zaruri olduğunun altını çizen İletişim Başkanı Altun, bu konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. İletişim Başkanı Altun, iletişim alanında iş birliğini somutlaştırmak amacıyla teknik uzman heyetin Suriye'ye gelebileceğini ifade etti.

Suriye'deki yeni hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer de Türkiye ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Suriye'nin iletişim alanında Türkiye'yi örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sizlere, Türkiye'deki kardeşlerimize en zor zamanımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz' açıklamasında bulundu. Bakan, çalışmaları yakından icra etmek için İletişim Başkanı Altun'u Suriye'ye davet etti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı El-Ömer ile Görüştü - Son Dakika

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