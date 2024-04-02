Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesini kınadı

Kırklareli'nde 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı 200 sandık için itiraz

Kırklareli'nde 52 bin 945 seçmenin oy kullandığı 200 sandık için CHP İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı, geçersiz oyların fazla olması nedeniyle itirazda bulundu. Kofçaz MHP İlçe Başkanlığı ise İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması için itirazda bulundu. Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde de CHP, sandıkların tamamının sayımı için itiraz etti.