Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınayarak, bu terörün durması ve batı dünyasının bu vahşete karşı çıkması gerektiğini belirtti. Altun, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında gazetecileri hedef almasının devam ettiğine dikkat çekti. Son olarak Gazze'deki Nuseyrat kampında TRT Arabi ekibinin aracının İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradığını aktaran Altun, saldırıda ağır yaralanan kameraman Sami Şahada'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

12.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:25
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınayarak, "Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasının hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekti.

En son Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracının İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradığını aktaran Altun, saldırıda bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada'nın ağır yaralanarak ameliyata alındığını, TRT Arabi muhabiri Sami Berhum'un ise olaydan yara almadan kurtulduğunu anımsattı.

Altun, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, Batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail'i cesaretlendirmektedir. Artık yeter. Uluslararası toplum, gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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