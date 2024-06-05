Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını vurguladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını vurguladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını vurguladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelecek nesiller için sağlıklı bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti. Altun, Sıfır Atık Projesi'nin bir küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

05.06.2024 21:05
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Unutmayalım ki gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Bunu sağlamak, hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek nesiller için sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin öncelikli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan, bir küresel çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'yle de ortak evimiz dünyamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Bunu sağlamak, hepimizin görevidir. Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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