Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı. Altun, İsrail'in gazetecilere yönelik zulümlerinin arttığını belirterek, TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve Türk medyasının mazlum Filistin halkının sesini duyurmaya devam edeceğini söyledi.

26.07.2024 14:25
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümlerinin daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
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