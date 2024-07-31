Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı.
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, ailesine, Gazze halkına, Filistin'e ve İslam alemine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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