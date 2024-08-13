Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'e karşı güçlü bir ses vermeye çağırıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'e karşı güçlü bir ses vermeye çağırıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayarak, tüm insanları Aksa'nın çığlığını duymaya ve İsrail'in kan ve provokasyondan beslenen politikalarına karşı seslerini yükseltmeye davet ediyor. Altun, İsrail'in insan haklarını hiçe sayarak Filistinlilere yönelik işgalci politikalarının hesabını vereceğini ve Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında duracağını belirtiyor.

13.08.2024 22:56
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz. Kan ve provokasyondan beslenen İsrail'e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi Aksa'nın çığlığını duymaya davet ediyoruz. Sessiz kalamayız, kalmamalıyız." ifadelerini kullanan Altun, yüreklerin birleştirilip, barbarlığa "dur" denilmesi gerektiğinİ vurguladı.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öte yandan, bilinmesini isteriz ki insan haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden işgalci İsrail, er ya da geç hesap verecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'e karşı güçlü bir ses vermeye çağırıyor - Son Dakika

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