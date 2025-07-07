Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: \'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir\' iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısında, 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' dediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısında 'Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir' dediği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Söz konusu iddialar; herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabilir. Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilir. Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.