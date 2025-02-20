Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 5. Yaşını Kutluyor

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CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi, açılışının yapıldığı 2020 yılından bugüne kadar 6 milyon 659 bin 475 ziyaretçi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020 tarihinde açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 5'inci yaşını kutluyor. 5 milyon 487 bin 254 basılı kaynağa ev sahipliği yapan kütüphaneyi 5 yıl boyunca 6 milyon 659 bin kişi ziyaret etti. Kütüphanenin açılışının yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA PAYLAŞTI

Kütüphaneden görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Milletimizin evinde, gece gündüz demeden 7'den 70'e, yarınlarımızı güzelleştirmek için bir arada olduğumuz bu dost mekanda ülkemizin kültür yolculuğuna katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşını coşku ve gurur içinde kutluyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin bu paylaşımını alıntılayarak, kendi hesabında paylaştı.