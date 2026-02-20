Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 6 yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini 6 yılda toplam 8 milyon 837 bin 292 kişi ziyaret etti.

Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.

Kapalı alanı 125 bin metrekare, 201 kilometre raf uzunluğu ve 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Millet Kütüphanesi, mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ile çağın getirdiği teknolojik imkanlarıyla "Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi" olarak niteleniyor.

Türkiye'de kütüphaneciliğe yeni ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, bilgi kaynakları, hizmetleri ve çağdaş kütüphanecilik anlayışının yanı sıra yaşayan kütüphane, kültür ve sanat merkezi olarak her yaştan, her eğitim ve kültür düzeyinden okuyuculara ve ziyaretçilere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

141 milyon 718 bin kaynaklı dev kütüphane

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi koleksiyonunda 5 milyon 663 bin 449 basılı kaynağın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına ait 136 milyon belge, 567 bin defterin dijitali ve 103 bin 350 kitap ile toplam 141 milyon 718 bin 843 kaynağa ulaşarak dünyanın en büyük kütüphane sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti.

Ülkenin en büyük kütüphanesi de olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde 85 ana veri tabanına ait 245 veri tabanı içeriğinde 1 milyon 500 bin "e-kitap", 8 milyon "elektronik tez" ve 155 bin "e-dergi"ye ait 350 milyondan fazla makale ve rapor yayına erişim imkanı bulunuyor.

Kütüphane eğitim merkezi, bilim ve teknoloji atölyelerinde 6 yılda düzenlenen toplam 2 bin 215 etkinliğe 21 bin 813 kişi katıldı.

6 yılda 54 sergi

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesinde 6 yıl boyunca 558 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere 4 bin 63 kişi katıldı. Kütüphanede bu süre boyunca 453 bin 673 kişiye tanıtım turu yaptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde 136 ülkeye ait 137 farklı dilde kitap okuyucunun hizmetine sunuldu. Kütüphanede açıldığı günden bugüne toplam 54 sergi düzenlendi.

