Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 6 yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 6 yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

20.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini 6 yılda toplam 8 milyon 837 bin 292 kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini 6 yılda toplam 8 milyon 837 bin 292 kişi ziyaret etti.

Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.

Kapalı alanı 125 bin metrekare, 201 kilometre raf uzunluğu ve 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Millet Kütüphanesi, mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ile çağın getirdiği teknolojik imkanlarıyla "Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi" olarak niteleniyor.

Türkiye'de kütüphaneciliğe yeni ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, bilgi kaynakları, hizmetleri ve çağdaş kütüphanecilik anlayışının yanı sıra yaşayan kütüphane, kültür ve sanat merkezi olarak her yaştan, her eğitim ve kültür düzeyinden okuyuculara ve ziyaretçilere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

141 milyon 718 bin kaynaklı dev kütüphane

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi koleksiyonunda 5 milyon 663 bin 449 basılı kaynağın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına ait 136 milyon belge, 567 bin defterin dijitali ve 103 bin 350 kitap ile toplam 141 milyon 718 bin 843 kaynağa ulaşarak dünyanın en büyük kütüphane sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti.

Ülkenin en büyük kütüphanesi de olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde 85 ana veri tabanına ait 245 veri tabanı içeriğinde 1 milyon 500 bin "e-kitap", 8 milyon "elektronik tez" ve 155 bin "e-dergi"ye ait 350 milyondan fazla makale ve rapor yayına erişim imkanı bulunuyor.

Kütüphane eğitim merkezi, bilim ve teknoloji atölyelerinde 6 yılda düzenlenen toplam 2 bin 215 etkinliğe 21 bin 813 kişi katıldı.

6 yılda 54 sergi

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesinde 6 yıl boyunca 558 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklere 4 bin 63 kişi katıldı. Kütüphanede bu süre boyunca 453 bin 673 kişiye tanıtım turu yaptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde 136 ülkeye ait 137 farklı dilde kitap okuyucunun hizmetine sunuldu. Kütüphanede açıldığı günden bugüne toplam 54 sergi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini 6 yılda toplam 8 milyon 837 bin 292 kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 6 yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:32:15. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 6 yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.