Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Kayseri'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Kayseri'de Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Kayseri\'de Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Kayseri'de temaslarda bulundu.

05.06.2024 11:38
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Kayseri'de temaslarda bulundu.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, Kayseri'de önemli görüşmeler ve temaslarda bulunduklarını belirtti.

ASPİLSAN Enerji Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldıklarını bildiren Görgün, "Toplantı akabinde, Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in taziyeleri için Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'ne taziye ziyaretinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bu programın ardından 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Programımızı, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odasının öncülüğünde, ilimizden çok sayıda yatırımcının katılımıyla ileri malzemelerin uygulama alanlarına yönelik gelişmiş seramik ve nanoteknolojiye dayalı üretim yapan KİM Kayseri İleri Malzemeler Sanayi ve Teknoloji firması ziyareti ile sonlandırdık. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye için ekosistemimizi büyütmeye ve genişletmeye yönelik olarak ziyaretlerimize devam edecek ve temaslarımızı genişleterek sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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