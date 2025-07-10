Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Yılmaz, Trabzon\'da panelde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, "Milletimizin egemenliğine, iradesine sahip çıkma ortak paydasını devam ettirmeliyiz. Bunu devam ettirirsek dışarıda istiklalimizi, içeride demokrasimizi koruruz." dedi.

Yılmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Darbeler ve 15 Temmuz" konulu panelde, 15 Temmuz gecesi olağanüstü ve kahramanca bir mücadele verildiğini söyledi.

Mücadelenin büyüklüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Zaman geçtikçe tablo daha netleşiyor. Biraz uzaktan baktığımızda daha net görüyoruz. İşte şu 12 günlük savaş boyunca görüyoruz ki bir hainler grubunun, bir ülkeye ne kadar zarar verebileceğini, düşmanla dahi iş birliği yapabileceğini komşumuzun örneği üzerinden gördük." diye konuştu.

Yılmaz, geçmişte yaşanan darbelerle ilgili de bilgi vererek,"Hiçbir darbe milli değildir, hiçbir darbe yerli değildir, milletin iradesine yönelmiş bütün darbeler yabancı ülkelerin himayesini arar, büyük güçlerin himayesini arar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "one minute" çıkışından itibaren bir egemenlik mücadelesi verdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizim Meclisimizde yazıyor ya 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' O egemenliğin iki tane unsuru var. Bir tanesi istiklal, bağımsızlık, diğeri demokrasi ve hürriyetler. Bu ikisine yönelik çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hala bu mücadelenin içerisindeyiz, mücadele bitmiş değil."

Yılmaz, milletin egemenliğine sahip çıkılmasının ortak payda olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin egemenliğine, iradesine sahip çıkma ortak paydasını devam ettirmeliyiz. Bunu devam ettirirsek dışarıda istiklalimizi, içeride demokrasimizi koruruz. Şuna emin olun Türk milletini Türkiye'de kimse yenemez ancak biz hata yaparsak, birbirimize düşersek yeniliriz, kendi kendimize zarar veririz."

Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da konuşma yaptığı programda, "Hafıza: 15 Temmuz" adlı fotoğraf sergisi açıldı.