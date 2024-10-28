Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Adıyaman ve Kilis\'te

Güncel

Adıyaman ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen Adıyaman'da gerçekleştirilen programda, çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Eğri Çayı Parkı'na kurulan panayırda depremzede çocuklar, aileleriyle etkinliklere katıldı.

Cumhuriyet Panayırı etkinlikleri yarın tamamlanacak.

Kilis

Kilis'te, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okunmasının ardından meşale ateşi yakıldı. Etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Yürüyüşe, CHP İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu ve vatandaşlar katıldı.