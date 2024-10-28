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Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Sekmen, Cumhuriyetin kazanımını ve milletin birlikteliğini vurguladı.

28.10.2024 16:50
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlattığı ve Erzurum'da doruğa yükselen özgürlük mücadelesinin, nihai hedefine Cumhuriyetin ilanıyla ulaştığını belirtti.

Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu olan Kurtuluş Savaşı'nın milletin üstün fedakarlıkları sonucunda kazanılmış görkemli bir zafer olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Milletimiz, ülkemizin işgali karşısında ortak bir ruhla tek vücut olmuş, Gazi Meclisimizin açılmasıyla birlikte kurtuluşumuza ve ardından Cumhuriyetimize uzanan şanlı bir yürüyüş başlatmıştır. İnsanlık tarihi, milletlerin böylesine sarsılmaz bir ortak iradeyle kendi kurtuluş destanlarını yazdıklarına çok nadir şahit olmuştur. Aziz milletimiz, Cumhuriyetle birlikte milli bir devletin, onurlu ve eşit haklara sahip vatandaşları haline gelmiş, Devletinin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Milletimizin yeniden dirilişinin en büyük nişanesi, çağdaş bir devlet kurarak tarih sahnesindeki seçkin ve saygın yerini yeniden alışının ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır."

Mehmet Sekmen, "Cumhuriyetimiz, gücünü, temelinde barındırdığı ortak tarih ve kader birliğinden, milletimizin bağımsızlığa olan inancından ve hedeflediği çağdaşlaşma idealinden almıştır. Cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı düzey, gelecek için hepimize ayrı bir heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimize daima güç katmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

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