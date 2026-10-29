Cumhuriyet Bayramı'nda 29 gemi ziyarete açıldı, İstanbullular TCG Kemalreis'i gezdi - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda 29 gemi ziyarete açıldı, İstanbullular TCG Kemalreis'i gezdi

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Cumhuriyet Bayramı\'nda 29 gemi ziyarete açıldı, İstanbullular TCG Kemalreis\'i gezdi
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Cumhuriyet Bayramı\'nda 29 gemi ziyarete açıldı, İstanbullular TCG Kemalreis\'i gezdi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi ziyarete açıldı. İstanbullular, Dolmabahçe açıklarında demirleyen TCG Kemalreis fırkateynini teknelerle gezdi; gemi ve teknelerin Boğaz geçişi dronla görüntülendi.

CUMHURİYETİN 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyen ve ziyarete açılan TCG Kemalreis fırkateyni havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi ziyarete açıldı. İstanbul'da ise Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirleyen TCG Kemalreis fırkateyni ziyaret edilebiliyor. Beşiktaş Deniz Müzesi'nin önünden kalkan teknelerle gemiye çıkan İstanbullular, fırkateyni gezerek görevlilerden bilgi aldı. Dolmabahçe Sarayı, TCG Kemalreis fırkateyni ve Türk bayraklarıyla donatılmış teknelerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıDolmabahçe SarayıTCG KemalreisGüncelSon Dakika

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