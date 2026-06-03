Cumhuriyet Gazetesi'ne Erişim Engeli

(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneği, Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabının Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellendiğini duyurdu. Açıklamada, hesabın X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadığı belirtildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından akşam saatlerinde X üzerinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nin "@cumhuriyetgzt" kullanıcı adlı hesabının, Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/2312 sayılı kararıyla erişime engellendiği belirtildi.

Açıklamada, erişim engeli kararının "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Dernek açıklamasında, hesabın X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadığını da duyurdu.