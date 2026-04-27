Cumhuriyet gazetesinden Mine Kırıkkanat polemiğine ilişkin açıklama

Cumhuriyet gazetesi, yazarı Mine Kırıkkanat'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kılıç artığı' demesinin ardından başlayan polemiğe dair açıklama yaptı. Açıklamada, yazarların ve çalışanların gazete dışında kendi düşüncelerini açıklamakta özgür olduğu ancak sosyal medyada yapılan kişisel paylaşımların dolaylı olarak gazeteyi bağlayacağı vurgulandı. Yayın Kurulu, gazetenin saygınlığı için çalışanların her alanda dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun Andımız'ın kaldırılmasını istediği iddia edilen bir habere 'kripto kılıç artığı' diyerek tepki göstermiş, gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere siyasetten ve kamuoyundan tepkiler yükselmişti. Kırıkkanat, söz konusu ifadenin tarihteki katliamlarla ilgisini bilmediğini belirterek özür dilemişti.