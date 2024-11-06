Cumhuriyet İçin 101 Fidan

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Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Cumhuriyet'in 101'inci Yılında Minik Ellerden 101 Fidan" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Aşağı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde hizmete başlayacak Özel Eğitim Anaokuluna gelen Nuriye İlkokulu öğrencileri, bahçeye 101 fidan dikti.

Okul Müdürü Hakan Öz, AA muhabirine, öğrencilerin fidan diktikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında 101 fidan diktiklerini anlatan Öz, "Büyüdükleri zaman hepsinin bu okulda birer fidanı olacak. Mutlu şekilde fidanları diktiler, biz de mutlu olduk." dedi.

Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'da görevli Burhan Atik de etkinliğin amacının öğrencilere fidan dikme alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurguladı.

Atik, öğrencileri bilinçlendirmek için bu tarz etkinliklerin önemine işaret ederek, desteklerinden dolayı Hendek Belediyesine, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çekiççioğlu'na, öğretmenlere, öğrencilere ve mahalle muhtarına teşekkür etti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.