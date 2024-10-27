Cumhuriyet için Emler Zirvesi\'ne Tırmanış

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Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla farklı illerden gelen 101 dağcı, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.

Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kuran dağcılar, sabah 04.00'te tırmanışa geçerek, öğle vakti Emler Zirvesi'ne ulaştı. Dağcılar zirvede, Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu.

Vali Cahit Çelik, tırmanış öncesi yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünde, Aladağlar'ın zirvesine doğru yapacakları tırmanışın sadece bir dağcılık etkinliği olmadığını, Cumhuriyet'in sağlam temellerini ve azimle çıktıkları aydınlık yarınlara olan inancı simgelediğini belirtti.

Niğde'nin marka değeri olan Aladağlar'ın, doğal güzelliğiyle Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını yansıttığını aktaran Çelik, "Aladağlar, aynı zamanda Cumhuriyetimizin çağdaş ve güçlü yapısını da sembolize ediyor. Bugün bu dağa tırmanmak, sadece zirveye ulaşmak anlamına gelmiyor, Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızı ve ülkemizin geleceğine olan inancımızı daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra kamp alanına döndü.