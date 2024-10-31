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Cumhuriyet İçin Fotoğraf Sergisi

Cumhuriyet İçin Fotoğraf Sergisi

Özden Toker, Pembe Köşk'te açılan sergide Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair belgeler sunuyor.

31.10.2024 12:19
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Pembe Köşk'te bu yıl açtıkları "Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü, İnönü ve Gazetecilik" sergisinde Cumhuriyetin ilk 10 yılından itibaren yapılan yatırımlara ilişkin fotoğraf ve belgelerin yer aldığını belirterek, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Özden Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün evi "Pembe Köşk"ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl da ziyarete açıldığını söyledi.

Yılda iki defa ziyarete açılan Pembe Köşk'te, bu dönem "Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü, İnönü ve Gazetecilik" konulu kitap, belge ve obje sergisinin yer aldığını belirten Toker, serginin 1 Aralık'a kadar görülebileceğini kaydetti.

Toker, bu yılki sergide Cumhuriyetin ilk 10 yılından itibaren yapılan fabrika, hastane ve demiryollarına ilişkin fotoğraf ve belgelerin de bulunduğunu söyledi.

Bağımsız basının demokrasinin en önemli unsuru olduğunu, bu nedenle serginin bu seneki konusunu "İnönü ve Gazetecilik" olarak belirlediklerini ifade eden Özden Toker, İsmet İnönü'nün basın özgürlüğüne verdiği öneme dikkati çekti.

Babasının gazetecilerle diyaloglarını fotoğraflarla sergide anlattıklarını dile getiren Toker, sergide, İnönü'nün damadı ve eşi Metin Toker'in gazetecilik yıllarında kullandığı eşyaların da bulunduğunu söyledi.

Her yıl 23 Nisan ve 29 Ekim'de halka açılan Pembe Köşk'e tüm vatandaşları davet eden Toker, "Bütün ömrümüz bu evde geçti. Babamla annem uzun seneler burada oturduk. 3 kardeş burada büyüdük. Burada yaşanan çok şey var. Bu ev bizim değil sizlerindir." ifadelerini kullandı.

Sergideki belgelerden birinin de İsmet İnönü'nün genel kurulunu Türkiye'de yapan Uluslararası Basın Enstitüsüne verdiği demeç olduğunu ifade eden Toker, babası İsmet İnönü'nün bu demeçte Türkiye'nin yüzyıllardır hürriyet rejimi peşinde koştuğunu vurguladığını belirtti.

Gazeteci eşi Metin Toker ile tanışması ve evliliklerini de anlatan 94 yaşındaki Özden Toker, eşinin yazılarından dolayı sık sık yargılandığını ve 2 kez hapis cezasına mahkum edildiğini, her iki çocuğunu da hapisten çıktıktan sonra gördüğünü söyledi.

Metin Toker ile 1955 yılında hayatını birleştirdiğini belirten Özden Toker, Gülsün Bilgehan, Nurperi Özlen ve Güçlü adını verdikleri 3 çocukları olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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