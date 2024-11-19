Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris'te Açıldı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris'te Açıldı

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Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı onuruna 14'üncü kez kapılarını açtı. Sergide 21 sanatçının eserleri yer alıyor ve 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebiliyor.

19.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:28
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi öncülüğünde Cumhuriyet'in kuruluşu onuruna düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi, 14'üncü kez kapılarını açtı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu gibi sergileri yaşatmak ve çoğaltmak çok önemli. Biz de Marmaris'te bunu yapıyoruz. Sizlere en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılında Ekim Geçidi 2024 Marmaris Sergisi, sanatseverlerle buluştu. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 2010 yılından bu yana gelenekselleşen sergide bu yıl 21 sanatçının çalışması yer aldı. Yurdun birçok noktasında her yıl Ekim ve Kasım aylarında eş zamanlı olarak Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenen serginin Marmaris'teki açılışına, Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Serginin açılış kurdelesini Başkan Ünlü, sergi sorumlusu Rubab Şenkal ve katılımcılarla birlikte kesti.

"Bu gibi sergileri yaşatmak ve çoğaltmak çok önemli"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet kazanımlarından biri olan sanatın insanın kendini özgürce ifade edebildiği alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu gibi sergileri yaşatmak ve çoğaltmak çok önemli. Biz de Marmaris'te bunu yapıyoruz. Sizlere en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Katılan ve organizasyonda yer alan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi, 25 Kasım'a kadar İçmeler Kültür Merkezi'nde ziyaret edibilebir.

Cumhuriyet\'in 101\'inci Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris\'te Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris'te Açıldı - Son Dakika

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