Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İçin Satranç Turnuvası Düzenlendi

Kırşehir'de Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu takdim etti.

07.11.2024 09:27  Güncelleme: 09:40
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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen Satranç Turnuvası'nda dereceye giren katılımcılarla bir araya gelerek ödüllerini takdim etti.

Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla 2-3 Kasım günlerinde düzenlenen Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler, 6 Kasım günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 130 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada 4 kategoride yarışma yapıldı.

8 yaş ve altı kategorisinde birinci Gökdeniz Ünlü, ikinci Yüksel Onur Akça ve üçüncü Mert Üntan; 10 yaş ve altı kategorisinde birinci Emirhan Erdem, ikinci Kaan Bilge Aytekin ve üçüncü Ömer Enes Ural; 14 yaş ve altı kategorisinde birinci Ahmet Mirza Şahin, ikinci Kerem Emre Serin ve üçüncü Rüzgar Uras Taş; açık kategoride ise birinci Abbas Çelik, ikinci Tayfun Arslan ve üçüncü Mustafa Berken Kılıç'a ödüllerini, Başkan Ekicioğlu verdi. Ekicioğlu, turnuvaya dahil olan tüm katılımcıları ve dereceye giren yarışmacıları da başarılarından dolayı kutladı.

Kaynak: ANKA

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