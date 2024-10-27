Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kutlamaları Ankara\'da Başlıyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda 28 Ekim'de Mert Demir, 29 Ekim'de ise Ebru Gündeş Atatürk Orman Çiftliği'nde sahne alarak Başkent'te Cumhuriyet rüzgarı estirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılını etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerde, kentin ana arterleri Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı. Kutlamalar, konserlerden film gösterimlerine, söyleşilerden orkestral performanslara kadar bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek ve 29 Ekim'de Ebru Gündeş konseriyle taçlandırılacak.

28 Ekim akşamı Mert Demir konseriyle başlayacak Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim'de Ebru Gündeş konseriyle devam edecek. Her iki konser de Atatürk Orman Çiftliği'nde saat 19.30'da başlayacak. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyenler için Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği arasında, saat 15.00'ten gece yarısına kadar ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.