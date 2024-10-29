Cumhuriyet\'in 101. Yılı Terme\'de Kutlandı

Güncel

Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Culhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Terme Belediyesi ve Genç Termeliler'in koordinesinde fener alayı ve bayrak yürüyüşü yapıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Fener alayı ve bayrak yürüyüşünün sonunda ilçe meydanını dolduran Termeliler marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 101.yılını kutladı.