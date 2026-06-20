Cumhuriyet Kadınları Derneği\'nden Opera Protestosu

İzmir'de Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Almanya'da sahnelenmesi planlanan ve Mustafa Kemal Atatürk ile Türkiye'yi hedef aldığını ileri sürdükleri operaya tepki gösterdi.

Karşıyaka İskelesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, operayı eleştiren pankart ve dövizler taşıyarak protesto eylemi yaptı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Yeşim Bayındır, yaptığı açıklamada, Stuttgart Devlet Operası tarafından hazırlanan ve ilk gösteriminin 10 Nisan 2027'de yapılması planlanan operanın Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türkiye'yi hedef aldığını ileri sürdü.

Alman basınında operayı savunan haberlerin Türkiye karşıtı gruplarca desteklendiğini öne süren Bayındır, operanın Atatürk etrafında oluşan algıyı sorgulamayı amaçladığını ve Almanya'daki yetkililerin söz konusu operanın sahnelenmesine izin vermeyeceğine inandıklarını dile getirdi.

Bayındır, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Kadınları Derneği, Alman kamuoyunda uzun süredir tartışılan ancak Türkiye'nin gündemine yeterince gelmeyen bu olaydan halkımızı haberdar etmeyi görev saymıştır. Bugünden itibaren bütün şubelerimizle sahada yerimizi alıyoruz. Halkımıza bu olayı anlatacağız ve bu kışkırtmaya karşı iktidarı görev almaya davet eden imza kampanyamızı başlatacağız."

Basın açıklamasının ardından grup, operanın iptal edilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

Programa, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan da katıldı.