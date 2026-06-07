Cumhuriyet Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, görevden alınan muhtar Yaşar Kaplan'ın yerine yapılan ara seçimde Hikmet Aslan, resmi olmayan sonuçlara göre muhtar seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda bugün gerçekleştirilen seçimlerde yaklaşık 7 bin seçmen sandık başına gitti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimde Hikmet Aslan, Hasan Oruç, İsa Zeyrek ve Yusuf Baytar yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Hikmet Aslan 1024 oy alarak seçimin galibi oldu. Diğer adaylardan Hasan Oruç 920, İsa Zeyrek 895 ve Yusuf Baytar ise 693 oy aldı.

Bu sonuçla birlikte Hikmet Aslan, görevden alınan Yaşar Kaplan'ın yerine Cumhuriyet Mahallesi'nin yeni muhtarı olmaya hak kazandı.

Kesin sonuçların ilgili seçim kurulları tarafından açıklanmasının ardından Aslan, mazbatasını alarak görevine başlayacak.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),