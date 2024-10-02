Cumhuriyet Otobüsü Bayrampaşalı Çocukları Eğlendiriyor

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çocukları eğlendirmek amacıyla mahalle mahalle gezen Cumhuriyet Otobüsü bugün yeniden Bayrampaşalı çocukları eğlendirmeye geliyor.

İlk olarak 23 Nisan 2023'te yollara düşen İBB'nin Cumhuriyet Otobüsü, çocukları eğlendirmeye devam ediyor. İstanbul'u ilçe ilçe, mahalle mahalle gezen otobüs, ikinci kez Bayrampaşalı çocukları eğlendirecek.

Cumhuriyet Otobüsü bugün Cevatpaşa Mahallesi muhtarlık binası önünde, 15.00-18.00 saatleri arasında maskot bando takımı, jonglör akrobat gösterisi, çocuk atölyeleri, illüzyon şov, mini konserler, yarışmalar ve zumba kids ile çocuklarla buluşacak.