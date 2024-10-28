Cumhuriyet Temalı Sergi Tekirdağ'da Açıldı

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Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kursiyerlerin "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı yaptığı, dokuma, heykel, resim, sepet, çini çalışmaları Tekirdağ'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki sergide, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması, heykel, seramik ve resimden oluşan 101 çalışma yer alıyor.

Serginin açılışını, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve kursiyerler gerçekleştirdi.

Daha sonra Vali Yıldırım ve katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Sergi 4 Kasım'a kadar açık olacak.