Cumhuriyetçi Massie, İran eylemleri nedeniyle Hegseth'in azli için tasarı sundu - Son Dakika
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Cumhuriyetçi Massie, İran eylemleri nedeniyle Hegseth'in azli için tasarı sundu

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, İran ile ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis'te tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, İran ile ilgili eylemleri nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik bir tasarı sundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Hegseth'in azledilmesi gerektiğini savundu.

İran'a yönelik askeri operasyonların "hukuka aykırı" şekilde gerçekleştirildiğini ve Kongre yetkisinin hiçe sayıldığını savunan Massie, bu sebeple Savunma Bakanı Hegseth'in suçlu olduğunu ve görevinden alınması gerektiğini iddia etti.

Massie'nin genel kurula sunduğu önergede, Hegseth'in, savaş konusunda Kongre'nin anayasal yetkisine ve çatışmayı sona erdirme yönündeki oylamalarına rağmen operasyonları sürdürme emirlerini uyguladığı iddia edildi.

Massie, Hegseth'in eylemlerinin "Kongre'nin kutsal anayasal sorumluluğunu yerine getirmesi sorumluluğunu engellediğini" ve "hukuka aykırı bir savaşın" devam etmesine izin verdiğini savundu.

Sekiz maddelik tasarı, Hegseth'i Venezuela ve Yemen'de izinsiz askeri eylemlerde bulunmakla da suçluyor. Bu eylemler arasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyon da yer alıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'la özellikle Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili anlaşmazlık yaşayan Massie, Trump tarafından "Cumhuriyetçi Parti'ye ihanetle" suçlanmıştı.

Massie, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışları ve İran'a yönelik saldırılarına da karşı çıkan nadir Cumhuriyetçilerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyetçi Massie, İran eylemleri nedeniyle Hegseth'in azli için tasarı sundu - Son Dakika

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