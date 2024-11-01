Cumhuriyetin 101. Yılına Vurgu - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılına Vurgu

Cumhuriyetin 101. Yılına Vurgu

Bakan Güler, Türkiye'nin güçlü konumunu ve Cumhuriyet'in önemini katıldığı resepsiyonda açıkladı.

01.11.2024 12:16
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken artık köklü tarihi, dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, güçlü ordusu, her geçen gün gelişim kateden savunma sanayisi ile bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Katar ziyareti kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Cumhuriyet'in kurulmasının şanlı tarihin dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çeken Güler, asil milletin istiklal ve istikbale kastedenlere karşı verdiği destansı mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyet'in 101'inci yılına ulaşmanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Tarihi zafer neticesinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin bağımsızlığın nişanesi olmasının yanı sıra Türk milletinin kayıtsız ve şartsız egemenliğini eline alması bakımından da şanlı tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu aktaran Güler, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, tam istiklal ülküsüyle verilen Milli Mücadele'nin her alanda taçlandırılmasını hedefleyen Türkiye'nin çağdaşlaşma yolunda attığı en büyük adım olmuştur." açıklamasında bulundu.

"Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konumuna ulaşmıştır"

Sarsılmaz temeller üzerinde bina edilen Cumhuriyet'in geçen yüzyılda birbirinden önemli kazanımlar elde ettiğini anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"Nitekim eğitimde, sağlıkta, sanatta, bilimde, teknolojide ve daha pek çok sahada hayata geçirilen yatırımlar ve kaydedilen büyük ilerlemeler, Türkiye'yi dünyada seçkin ve saygın bir konuma ulaştırmıştır. Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken artık köklü tarihi, dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, güçlü ordusu, her geçen gün gelişim kateden savunma sanayisi ile bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası güvenlik, barış ve istikrara hayati katkılar sunmaktadır"

Bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini hayata geçirmek için çalıştıklarının altını çizen Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda kahraman ordumuz, sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terör örgütlerine karşı yüksek bir azim ve kararlılıkla mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra etmektedir.

Bölgesinin ve dünyanın saygın ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek vermekte, uluslararası güvenlik, barış ve istikrara hayati katkılar sunmaktadır."

"Dost ülke Katar ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

TSK'nın faaliyet gösterdiği ülkelerden birinin de dost ve kardeş ülke Katar olduğuna işaret eden Güler, "2017 yılından itibaren Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığımız, burada güvenlik, eğitim ve askeri danışmanlık faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Yakın zamanda teşkil ettiğimiz Deniz ve Hava Unsur Komutanlığımız ile de bölgedeki faaliyetlerimizi daha kapsamlı bir şekilde sürdürmeyi, dost ülke Katar ile olan işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarih boyunca karşılaştığı türlü sınamaları aşmanın ötesinde zorlukları fırsatlara dönüştürebilmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Güler, "Bizlere düşen tüm bunların bilinciyle yüksek bir motivasyon ve yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek, ay yıldızlı şanlı bayrağımızı bulunduğumuz her yerde en güzel şekilde temsil etmektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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