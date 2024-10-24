Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Sanatçı ve 101 Eser Sergisi Antalya'da Açıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel düzenlenen "Cumhuriyetin 101'inci Yılında 101 Sanatçı ve 101 Eser" başlıklı uluslararası karma sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Resim, seramik, heykel ve farklı tekniklerde hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Vildan Özsoy ve Begüm Berber'in yaptığı, Yeşim Ertan'ın organizasyonunu üstlendiği "Cumhuriyetin 101'inci Yılında 101 Sanatçı ve 101 Eser" başlıklı uluslararası karma sergi, sanatseverlere kapılarını açtı. Sergide, 101 sanatçının resim, seramik, heykel, ebru, dijital baskı, dokuma, görsel sanatlar ve mozaik gibi farklı disiplinlerdeki eserleri beğeniye sunuldu. Ayrıca, merhum ressam Fikret Otyam'ın bir eseri de sanatçıya saygı kapsamında sergileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılını sanatla kutlamak isteyen herkesi 31 Ekim'e kadar Karaalioğlu Parkı içinde yer alan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, sergiye olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Geçen yıl başlattığımız sergilerimiz büyük ilgi uyandırdı, bu yıl da '101 Sanatçı, 101 Eser' başlığı altında sergimizi tekrar hayata geçirdik. Sergide, Cumhuriyet'e, kadına ve Antalya'ya sahip çıkan eserler dikkat çekiyor. Cumhuriyetin değerlerini koruyan ve geleceğe taşıyan bir sanat etkinliği oldu" dedi.

5 yıldır Antalya'da yaşayan İranlı sanatçı Shabnam Majd, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabından esinlendiğini dile getirdi. Majd, "Ben de Antalya'ya duyduğum sevgiyi resmime yansıttım. Sokak köpekleri, kuşlar, kediler, Antalya'daki tarihi eserler ve Konyaaltı Sahili resmimde yer alıyor" diye konuştu.

Merhum ressam Fikret Otyam'ın eşi İç Mimar Filiz Otyam sergide yer alan dokuma halısı hakkında bilgi verdi. Otyam, "Uzun yıllar dokuma işleri yaptım ve eserlerim birçok sergide yer aldı. Yurt dışında da Türkiye'yi temsil ettim. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasını çok takdir ediyorum. Başkanımıza da sanata ve sanatçıya verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.