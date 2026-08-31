Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Vurgu - Son Dakika
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Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Vurgu

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Vurgu
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Yıldırım Kaya, hukukun üstünlüğü ve eğitim vurgusuyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını değerlendirdi.

(KIRKLARELİ) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti kurumlarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hukukun üstünlüğünü yeniden kurmadan, kuvvetler ayrılığını işler hale getirmeden ve Meclis'i millet iradesinin gerçek merkezi yapmadan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki görevimizi tamamlamış sayılmayız" dedi. Kaya, "Gün gelecek devran dönecek, Cumhuriyet demokrasiyle taçlanacak. Halkın iktidarı mutlaka kurulacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Kaya, Parti Okulu İl Yönetim Kurulu Yönetici Eğitimi dolayısıyla geldiği Kırklareli'nde Nasuh Mitap'ın mezarını ziyaret etti. Parti Okulu eğitimi öncesinde CHP'ye katılmak isteyen bir kadın yurttaşın üyelik işlemini gerçekleştiren Kaya, ardından düzenlediği basın toplantısında eğitim, tarım, gençlerin sorunları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KEPİRTEPE'NİN AYDINLANMA ANLAYIŞINI YENİDEN YAŞATACAĞIZ"

Kırklareli'ndeki Parti Okulu eğitimini, Köy Enstitülerinin Trakya'daki önemli merkezlerinden Kepirtepe'ye adadıklarını belirten Kaya, eğitimin yalnızca okul binaları içinde yürütülen bir faaliyet olmadığını söyledi. Kaya, "Eğitim üretmektir, paylaşmaktır, özgür düşünmektir. Aklın ve bilimin ışığında yürümek, Cumhuriyet'in özgür yurttaşını yetiştirmektir" dedi.

CHP'nin "Kamusal Eğitim Cumhuriyeti" anlayışının tarihsel köklerinden birinin Köy Enstitüleri olduğunu ifade eden Kaya, her çocuğun nitelikli eğitime ulaşabildiği, öğretmenin değer gördüğü, laik, bilimsel, demokratik ve kamusal bir eğitim düzeni kurmayı hedeflediklerini söyledi.

"BU TOPRAKLAR ÜRETİYOR AMA ÜRETEN KAZANAMIYOR"

Kırklareli'nin tarım ve üretim potansiyeline dikkat çeken Kaya, ayçiçeği, buğday ve hayvancılık yapan üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zorlandığını belirtti. Mazot, gübre, ilaç ve tohum maliyetlerinin çiftçinin yükünü artırdığını söyleyen Kaya, "Üreten kazanamıyor. Çalışan geçinemiyor. Emekli yaşayamıyor. Genç geleceğini göremiyor" ifadelerini kullandı. Tarımda ithalata dayalı politikaların üreticiyi baskıladığını savunan Kaya, çiftçinin desteklenmesi ve kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN BARINMASI KAMUNUN SORUMLULUĞUDUR"

Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin özellikle ilçe yerleşkelerinde barınma sorunu yaşadığını ifade eden Kaya, öğrencilerin yüksek kira ve beslenme giderleriyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini belirtti. Kaya, "Üniversite öğrencisinin barınması ve sağlıklı beslenmesi kamunun sorumluluğudur. Hiçbir gencimiz aç karnına derse girmeyecek, hiçbir öğrencimiz yüksek kiralar nedeniyle eğitiminden vazgeçmeyecek" dedi. Uyuşturucu bağımlılığı ve sanal kumarın da gençler açısından ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini belirten Kaya, gençleri korumanın yolunun eğitim, istihdam, kültür, sanat, spor ve gelecek umudu sağlamaktan geçtiğini söyledi.

"TRAKYA'NIN TOPRAĞINI, SUYUNU VE HAVASINI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Kaya, Ergene'deki kirliliğin yalnızca çevre sorunu olmadığını, aynı zamanda tarımı, halk sağlığını ve gelecek kuşakları ilgilendirdiğini ifade etti. "Trakya'nın derelerini kirletip toprağını zehirleyerek kalkınma olmaz" diyen Kaya, doğayı yok eden ve rantı önceleyen kalkınma anlayışına karşı olduklarını kaydetti.

"TARİHSEL SORUMLULUK"

Kırklareli'nin kendisi açısından Nasuh Mitap nedeniyle de özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Kaya, Mitap'ı "mütevazılığı, öğreticiliği, dayanışmacılığı ve gençlere bıraktığı mücadele kültürüyle" andığını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümüne de değinen Kaya, Cumhuriyet'in bağımsızlık, laiklik, eşitlik ve çağdaş eğitim anlayışını gelecek kuşaklara taşımanın tarihsel sorumluluk olduğunu söyledi.

Kaya, "Hukukun üstünlüğünü yeniden kurmadan, kuvvetler ayrılığını işler hale getirmeden ve Meclis'i millet iradesinin gerçek merkezi yapmadan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki görevimizi tamamlamış sayılmayız" dedi.Kaya, "Gün gelecek, devran dönecek. Cumhuriyet demokrasiyle taçlanacak. Halkın iktidarı mutlaka kurulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Türkiye, Güncel, Hukuk, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Vurgu - Son Dakika

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