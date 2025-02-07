Konya'nın Çumra ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Dursun Yılma ve Mustafa Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çumra'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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