Cunda Adası'ndaki Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cunda Adası'ndaki Yangın

Cunda Adası\'ndaki Yangın
26.06.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'ta çıkan yangın, 15 dönüm tarım arazisini etkiledi, bir itfaiye eri yaralandı.

YANGIN BARAKADA BAŞLAMIŞ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda makilik alanda çıkan, ormana ve tarım arazilerine de sıçrayan yangının bir ahşap barakada çıktığı, rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirlendi. Yangında, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü zeytinlik olan toplam 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi. Alevlere müdahale sırasında düşüp, bacağından yaralanan bir itfaiye eri Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cunda Adası, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cunda Adası'ndaki Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti
Maç başlayalı saniyeler olmuştu Leroy Sane Almanya’yı öne geçirdi Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
Trabzonspor’a Onana için İngiltere’den müjdeli haber Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
İngiliz fenomen Dubai’de idam tehdidiyle karşı karşıya İngiliz fenomen Dubai'de idam tehdidiyle karşı karşıya
Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta

20:13
Dünya Kupası’nda ilginç anlar Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
19:54
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz
A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
19:18
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
19:09
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
18:31
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı
Türkiye genelinde dev örgüt operasyonunda 549 kişi gözaltına alındı
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 20:19:12. #7.12#
SON DAKİKA: Cunda Adası'ndaki Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.