Çürük Okulda Eğitim İddiası Meclis Gündeminde

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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli'de Müşerref Gündoğdu Ortaokulu'nda çürük raporu olmasına rağmen eğitimin devam ettiğine yönelik iddialar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Bülbül, "Öğrencilerin, öğretmenlerin canının kıymeti yok mu" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın'ın Nazilli ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde bulunan Müşerref Gündoğdu Ortaokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı, binanın eğitim ve öğretim faaliyetleri için güvenli olmadığı ve çürük raporunun olduğu yönünde iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Depreme dayanıklı olmayan okullara ilişkin sorunları Meclis gündeminde tutacağını kaydeden Bülbü, Mlili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce tüm okulları depreme dayanıklılık konusunda denetlemesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapıyor? Aydın Nazilli'de İstiklal Mahallesi'nde bulunan Müşerref Gündoğdu Ortaokulu'nda çürük raporuna rağmen eğitime devam edildiği iddiaları var. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Nazilli'de uyarılarımıza rağmen AKP iktidarı ders almıyor. 220 öğrenci, 31 öğretmen kaderine terk ediliyor. Nazilli'de hemşerilerimizin canının sizin için hiç mi kıymeti yok mu? Daha önce depreme dayanıksız olan Aydın Lisesi'nde de adım atmayan Bakanlık, yine ihmale göz yumuyor.

"Depreme dayanıksız okulda eğitime derhal son verin"

Bakan Yusuf Tekin'e il ve ilçe eğitim müdürlerine sesleniyorum: Depreme dayanıksız okullarda eğitime derhal son verin. Görevinizin gereğini yerine getirin. Aydın'da ve Nazilli'de bir hemşerimizin dahi burnunun kanamasına göz yummayacağız. Depreme dayanıksız okulları gündeme getirmeye devam edeceğiz."

"Çürük iddiası doğru mu?"

Bülbül, Bakan Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, deprem bölgesi olan Nazilli'de ölçütlere uyulmamasının büyük facialara yol açabileceğinin altını çizdi. Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Müşerref Gündoğdu Ortaokulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 220 öğrenci, 31 öğretmen ve diğer personelin gününün büyük zamanını geçirdiği söz konusu okul binası hakkında çürük raporu olduğu iddiası doğru mudur? Söz konusu okulun depreme dayanıklılığı hususunda bakanlığınızca herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Şayet yapılmış ise bu araştırma neticesinde nasıl bir sonuca ulaşılmıştır? Söz konusu okulun depreme dayanıklılığı hususunda bakanlığınıza herhangi bir başvuru/şikayet ulaşmış mıdır? Şayet ulaşmış ise ne tür bir işlem tesis edilmiştir? Okul binası hakkında çürük raporu mevcut ise İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri hakkında idari ve cezai işlem yapılacak mıdır?"