Çuvala Sıkışan Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika
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Çuvala Sıkışan Caretta Caretta Kurtarıldı

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Alanya'nın denizinde çuvala dolanan caretta caretta, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala dolanan caretta caretta, tur teknesi kaptanının müdahalesiyle kurtarılarak sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Alanya'da günübirlik tur düzenleyen teknenin kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde çırpınan bir caretta carettayı fark etti.

Denize atlayan Meşe, deniz kaplumbağasını dolandığı çuvaldan kurtardı.

Teknedeki tatilcilerin de destek verdiği kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtarılan caretta caretta, ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Alanya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çuvala Sıkışan Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çuvala Sıkışan Caretta Caretta Kurtarıldı - Son Dakika
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