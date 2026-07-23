Cüzdan Hırsızlığında 2 Çocuk Tutuklandı

Fatih'te bir kişinin cüzdanını çaldıkları tespit edilen ve birçok suç kaydı bulunan çocuk yaştaki 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'nde yürüyen bir kişinin çantasındaki cüzdanının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Cüzdanı "yankesicilik" yöntemiyle çantadan aldıkları belirlenen A.B. (17) ve A.K. (16), polis ekiplerince Fatih'te yakalandı.

Şüphelilerden A.B'nin 98 suç kaydının bulunduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, A.K'nin ise 189 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üst aramasında, mağdura ait cüzdan ile döviz ve banka kartları ele geçirildi.

Bulunan eşya sahibine teslim edilirken, Fatih Çocuk Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen A.B. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hrsızlık anı ve şüphelilerin yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turistin arkasından gelen 2 şüphelinin el çabukluğuyla çantadaki cüzdanı alıp uzaklaştığı ancak polis ekiplerince durdurularak yakalandıkları anlar yer alıyor.