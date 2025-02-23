ÇYDD'den Atatürk Devrimlerine Tepki

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(ANKARA)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Geçtiğimiz günlerde marijinal bir siyasi partinin yaptığı bölgesel bir toplantıda, ulusal kurtuluş savaşımızın ve devrim tarihimizin çarpıtılarak Atatürk devrimlerine ve anayasal düzene karşı söylemlerde bulunulmasını kınıyoruz. Çağdaş, ulusal üniter devletlerin din, ırk ve mezhepsel esaslara dayalı olarak şekillendirilmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti, ortak kültür ve tarihe dayalı ulus birliğine sahip anayasal bir üniter devlettir" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Atatürk devrimlerine ve anayasal düzene karşı yapılan açıklamalara tepki gösterdi. ÇYDD'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde marijinal bir siyasi partinin yaptığı bölgesel bir toplantıda, ulusal kurtuluş savaşımızın ve devrim tarihimizin çarpıtılarak Atatürk devrimlerine ve anayasal düzene karşı söylemlerde bulunulmasını kınıyoruz.

Kemalizm, emperyalizme karşı verilen ulusal kurtuluş savaşından zaferle çıkarak Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran ve toplumsal devrimlerle şekillendiren aydınlanmacı, ilerici ve yurtsever ideolojinin adıdır.

Çağdaş, ulusal üniter devletlerin din, ırk ve mezhepsel esaslara dayalı olarak şekillendirilmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti, ortak kültür ve tarihe dayalı ulus birliğine sahip anayasal bir üniter devlettir."